إعلان

BBC

تركيا: تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

04:48 م السبت 05 أغسطس 2023

علي يرلي قايا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة - (د ب ا):

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد ثلاثة مسلحين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " جنوب شرقي البلاد، المصنف إرهابيا في تركيا.

وقال الوزير التركي في تغريدة عبر منصة إكس، أن قوات بلاده "نفذت عملية صباح اليوم السبت وحيدت 3 إرهابيين في ريف ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد حزب "بي كيه كيه " داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات الحزب.

سوق مصراوى

علي يرلي قايا وزير الداخلية التركي تنظيم حزب العمال الكردستاني تركيا أنقرة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| غرق القاطرة "فهد" في قناة السويس.. بيان رسمي يكشف التفاصيل