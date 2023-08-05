تركيا: تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد
أنقرة - (د ب ا):
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد ثلاثة مسلحين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " جنوب شرقي البلاد، المصنف إرهابيا في تركيا.
وقال الوزير التركي في تغريدة عبر منصة إكس، أن قوات بلاده "نفذت عملية صباح اليوم السبت وحيدت 3 إرهابيين في ريف ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.
وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد حزب "بي كيه كيه " داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات الحزب.
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