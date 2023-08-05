مقتل 3 مدنيين في غارة روسية على مدينة إدلب السورية

أ ف ب

قُتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح في غارات جوية روسية على ضواحي مدينة إدلب بشمال غرب سوريا السبت، على ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "غارات جوية روسية صباح اليوم" على غربي إدلب أوقعت ثلاثة قتلى "من أفراد عائلة واحدة بينهم سيدة وطفل و6 جرحى"، مضيفا أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشالهم من تحت الأنقاض.

وأوضح المرصد، أن أربع ضربات استهدفت المنطقة التي توجد فيها قواعد لفصائل مسلحة.

أودى النزاع في سوريا منذ اندلاعه عام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص.

وتمكنت حكومة الرئيس بشار الأسد بدعم روسي وإيراني من استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطرت عليها فصائل مسلحة في بداية النزاع.

وأدت غارات جوية روسية على محافظة إدلب في 25 يونيو إلى مقتل 13 شخصا في هجوم قال المرصد آنذاك إنه الأكثر دموية هذا العام.

وكان تسعة مدنيين على الأقل بينهم طفلان من بين القتلى. وقضى ستة منهم في ضربة على سوق الخضار الشعبي في جسر الشغور.