فرنسا تجدد مطالبها للانقلابيين في النيجر بالإفراج عن الرئيس محمد بازوم

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، أنها تدعم جهود دول غرب أفريقيا لدحر محاولة الانقلاب في النيجر.

وأضافت الخارجية الفرنسية، أن مستقبل النيجر واستقراره على المحك، مشيرة إلى أنها تجدد مطالبتها للانقلابيين في النيجر للإفراج عن الرئيس المنتخب محمد بازوم، وفقا لما أوردته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

يذكر أن عبد الرحمن تشياني قائد قوات الحرس الرئاسي في النيجر، انقلب على الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، وأعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد، وهو الأمر الذي استدعى غضب دولي كبير وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بالتدخل العسكري لردع الانقلاب في النيجر.

وأجلت عدد من الدول الأوروبية رعاياها من النيجر، نظرا لخطورة الوضع والتهديدات المستمرة باستخدام الخيار العسكري.