إعلان

BBC

الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق بالسجن 3 سنوات

11:20 ص السبت 05 أغسطس 2023

باكستان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

ذكرت قنوات تلفزيونية محلية، اليوم السبت، أن محكمة باكستانية قضت على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

وكشفت وكالة أنباء رشويترز، نقلا عن محام، أنه في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في لاهور.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.

سوق مصراوى

باكستان رئيس وزراء باكستان السابق محكمة باكستانية عمران خان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة لبنان
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

صور| حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة