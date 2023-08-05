الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق بالسجن 3 سنوات
وكالات
ذكرت قنوات تلفزيونية محلية، اليوم السبت، أن محكمة باكستانية قضت على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.
وكشفت وكالة أنباء رشويترز، نقلا عن محام، أنه في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في لاهور.
ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.
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