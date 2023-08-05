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BBC

السلطات البريطانية تحذر مواطنيها من العاصفة "أنتوني"

11:04 ص السبت 05 أغسطس 2023

بريطانيا

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أ ش أ
أصدرت السلطات البريطانية، اليوم السبت، أربعة تحذيرات بعدة مناطق من العاصفة "أنتوني" التي من المتوقع أن تضرب البلاد اليوم.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن السلطات حذرت من هطول الأمطار وهبوب الرياح الشديدة وتعليق حركة السفر وقطع الكهرباء في "ويلز" و"إنجلترا" ومناطق جنوب وجنوب غرب البلاد و"أيرلندا الشمالية".

وحذرت السلطات من أن العاصفة "أنتوني" ستعرقل الحياة اليومية إذ تتحرك من غرب البلاد إلى شرقها وقد يتم إغلاق بعض الطرق والكباري بسببها ، كما حثت المواطنين على أخذ حذرهم وتغيير خططهم عند الحاجة واتخاذ احتياطات لحماية ممتلكاتهم.

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