السلطات البريطانية تحذر مواطنيها من العاصفة "أنتوني"
أ ش أ
أصدرت السلطات البريطانية، اليوم السبت، أربعة تحذيرات بعدة مناطق من العاصفة "أنتوني" التي من المتوقع أن تضرب البلاد اليوم.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن السلطات حذرت من هطول الأمطار وهبوب الرياح الشديدة وتعليق حركة السفر وقطع الكهرباء في "ويلز" و"إنجلترا" ومناطق جنوب وجنوب غرب البلاد و"أيرلندا الشمالية".
وحذرت السلطات من أن العاصفة "أنتوني" ستعرقل الحياة اليومية إذ تتحرك من غرب البلاد إلى شرقها وقد يتم إغلاق بعض الطرق والكباري بسببها ، كما حثت المواطنين على أخذ حذرهم وتغيير خططهم عند الحاجة واتخاذ احتياطات لحماية ممتلكاتهم.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
أفخم وأقوى العطور الرجالية لصيف 2023 بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل منتجات لتبيض الأسنان في المنزل بسهولة.. بأسعار تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 369 جنيها.. أفضل تكييف هواء لصيف 2023تفاصيل
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الحقائب النسائية لعام 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: