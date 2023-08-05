وزير خارجية اليونان: باب استقدام العمالة المصرية للعمل في بلادنا مفتوحاً

وكالات

أكد وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، على عمق العلاقات اليونانية المصرية وحرص بلاده على تطوير وتوطيد العلاقة مع مصر في السنوات الأخيرة.

و في تصريحات لقناة الغد أكد جيرابيتريسيس، على أن بلاده ومصر تتشاركان القيم ذاتها التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون بين الجانبين.

وأشار إلى الاستثمارات اليونانية في مصر كبيرة ومتنوعة وأن التعاون في مجالات الطاقة أبرزها، وهذا نتيجة للمناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره مصر للمستثمرين، وأن باب استقدام العمالة المصرية للعمل في بلاده مفتوحاً.

في سياق أخر، اعتبر الوزير اليوناني أن الشرق الأوسط منطقة متقلبة وهشة للغاية، مثمناً دور مصر كوسيط في عدد من الملفات في المنطقة ومساهمتها الملموسة خصوصاً في الملف الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية التي تؤكد على حل الدولتين.

وعبر جيرابيتريسيس عن تقديره لدور القاهرة ومساهمتها في إجلاء رعايا اليونان من الخرطوم. وأشاد جيرابيتريسيس بالدور المصري في الملف الليبي الشائك وحرصها على إبقاء باب الحوار بين الفرقاء مفتوحاً.

وفي الملف الأوكراني، دعى الوزير اليوناني إلى الوقف الفوري للحرب الروسية الأوكرانية، معتبراً إياها غير مبررة وغير قانونية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في العمل باتفاق الحبوب، لأن انهياره سيؤدي لندرة الغذاء في دول عدة.

وشدد وزير خارجية اليونان، على ضرورة إيجاد قنوات عالمية بديلة لتأمين وصول الغذاء.

وأشار جيرابيتريسيس إلى حرص بلاده على دعم أوكرانيا عسكرياً، ودعى إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمساعدة أوكرانيا انسانياً.

وتطرق جيرابيتريسيس، إلى أزمة بلاده مع تركيا بالقول إن الجانبين لديهما إرادة سياسية مشتركة للعمل معاً، وأن السيادة اليونانية وحقوقها المائية أمران لا مساومة عليهما، داعيا الأتراك إلى الحوار الهادئ والبناء لأن التعايش بين الجانبين هو السبيل الأفضل. في سياق متصل، عبر الوزير عن دعم بلاده للتقارب التركي مع أوروبا، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ تركيا عدة خطوات تؤهلها للانضمام للاتحاد الأوروبي. وأعرب الوزير عن دعم أثينا لتطبيق النظام الفيدرالي في قبرص.

وفي تصريحاته للغد أيضا وجه جيرابيتريسيس الشكر للقاهرة، على مساهمتها الحثيثة في إخماد الحرائق في اليونان، معتبراً أن هناك فرص تعاون واعدة لمواجهة أزمة المناخ سوياً.