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BBC

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب عدة مناطق في باكستان

10:28 ص السبت 05 أغسطس 2023

زلزال - أرشيفية

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إسلام آباد- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة اليوم السبت، مناطق مختلفة من إقليم "خيبر باختونخوا" بشمال غرب باكستان.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، في بيان أن السكان شعروا بهزات أرضية في مناطق "باتاجرام" و"سوات" و"كورام" ومناطق مجاورة، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وكان مركز الزلزال في جنوب شرق أفغانستان على عمق 150 كيلومترا.

وخرج سكان تلك المناطق من منازلهم، خوفا من الزلزال.

ولم ترد أنباء عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات في تلك المناطق حتى الآن.

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