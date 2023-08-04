ليتوانيا تعتزم إغلاق معبرين حدوديين مع بيلاروس

ريجا - (د ب أ):

من المتوقع أن تغلق ليتوانيا اثنين من معابرها الحدودية الستة مع دولة بيلاروس المجاورة لها ردا على الوجود الكبير لمرتزقة مجموعة فاجنر الروسية هناك.

وقال نائب وزير الداخلية الليتوانى أرنولداس أبرامافيتشيوس فى الإذاعة الليتوانية اليوم الجمعة إن القرار النهائى سيصدر قريبا. وتعتبر نقطتا التفتيش المعنيتان هما شومسكاس وتفيريتش .

ومن جانبه ذكر لوريناس كاسينياس رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في ليتوانيا وهى إحدى دول البلطيق الثلاث أن إغلاق بعض نقاط التفتيش "مسألة وقت فقط" و "سيحدث بالتأكيد".

وتشترك ليتوانيا في حدود يبلغ طولها 680 كيلومترًا تقريبًا مع بيلاروس الحليفة الوثيقة لروسيا ، ويمتد منها حوالي 100 كيلومتر على ضفاف الأنهار والبحيرات دونما أي عوائق مادية طبيعية .