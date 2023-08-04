لبنان.. انطلاق مسيرة في بيروت في الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ

بيروت - ( د ب أ):

انطلقت، عصر اليوم الجمعة، مسيرة في العاصمة بيروت لأهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020 لإحياء الذكرى الثالثة، تحت شعار "من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون".

وبدأت المسيرة بالنشيد الوطني اللبناني، وحمل أهالي ضحايا الانفجار صور أبنائهم، والأعلام اللبنانية، وطالبوا بمعرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت كما طالبوا بالعدالة.

وشارك في المسيرة مئات المواطنين المتضامنين مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ، ونشطاء من المجتمع المدني من مختلف المناطق اللبنانية، بحضور عناصر من القوى الأمنية.

كما شارك عدد من النواب الحاليين والسابقين في البرلمان اللبناني في المسيرة التي انطلقت من أمام المبنى الرئيسي لفوج إطفاء بيروت.

وأُعلن الحداد الوطني وتعطيل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اليوم الجمعة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

من جهة ثانية أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان اليوم، أنه على يقين بأن القضاء سيصل إلى النهاية المرجوة وسيبيّن الحقائق كافة في قضية انفجار المرفأ.

ووقع الانفجار في 4 أغسطس من العام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.