العراق: نؤيد قرار دول "أوبك بلس" للإبقاء على إنتاج النفط الخام دون تغيير

بغداد - (د ب أ):

صرح نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الجمعة أن اللجنة الوزارية في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) قررت الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الخام الحالية دون تغيير.

وقال وزير النفط العراقي إن بلاده تؤيد قرار"اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في أوبك بلس للإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير مع التشديد على تقييم أوضاع السوق النفطية".

وأشاد بـ "إلتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها بإعلان التعاون حول الإبقاء على معدلات الإنتاج ".

من جانبه أكد مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عمار عبدال في تصريح صحفي"أن الإبقاء على سياسة إنتاج النفط الخام لدول منظمة أوبك بلس يهدف الى تحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية".