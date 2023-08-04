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BBC

أنهى حياتها بعدما رفضت الزواج منه.. مقتل شابة بمركز تجاري في اليمن

06:31 م الجمعة 04 أغسطس 2023

المتهم

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وكالات:

قتلت شابة تبلغ من العمر 23 عاماً بمركز تجاري في مديرية المنصورة بمدينة عدن، جنوبي اليمن، في أحدث واقعة عنف مروعة نسبت لأحد الشباب العاملين في نفس المركز، وذلك بحسب ما ذكره موقع العربية نت.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن الشابة تدعى فاطمة محمد عمر (23 عاماً) تعرضت لطعنات عبر السلاح الأبيض "سكين" إحداها في عينها من قبل زميلها بالعمل بنفس المركز، ويدعى محسن رشاد محسن.

وأضافت أن الشابة توفت (مساء الثلاثاء) بعد وقت قصير من إسعافها إلى أحد المستشفيات.

وأعلن أمن عدن، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بجريمة قتل فتاة المركز التجاري بحي المنصورة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن هذه الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام، تعود إلى أن الشاب الذي ارتكب الجريمة، قال في اعترافات أولية أن سببها عاطفي.

وأشار إلى أنه حاول التقدم لخطبة الضحية لكنها رفضت القبول به، حيث قرر لاحقا قتلها بسبب رفضها له، ولاحقا نفذ الجاني جريمته بدم بارد.

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مقتل شابة اليمن مركز تجاري نيرة أشرف

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