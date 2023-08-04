قضوا 13 يوما في البحر على دفة سفينة شحن.. إنقاذ 4 أشخاص بسواحل البرازيل
وكالات:
أنقذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أربعة مواطنين من نيجيريا قضوا 13 يوما في البحر على دفة سفينة الشحن، في رحلة عبر المحيط الأطلسي.
وقطعت المعنيون أكثر من 5000 كيلومتر خلال أسبوعين، معلقين في مساحة صغيرة فوق الدفة، دون أي حماية من السقوط في البحر.
ونشرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية مقطع فيديو لضباط يوزعون المياه على النيجيريين، قبل إنقاذهم.
ورصدت المجموعة خلال تغيير طاقم السفينة التي رست في المدينة الساحلية.
وحسب وسائل الإعلام، فإن اثنين منهم أعيدا إلى نيجيريا، فيما قدم آخران طلب لجوء في البرازيل.
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