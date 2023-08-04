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محكمة روسية تقضي بسجن نافالني 19 عاما

05:44 م الجمعة 04 أغسطس 2023

أليكسي نافالني

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موسكو - (د ب ا):
أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن لمدة 19 عاما بحق المعارض إليكسى نافالني.

ووجهت المحكمة اتهامات لنافالني بالتطرف، فى محاكمة حظيت بالانتقادات في مختلف أنحاء العالم بوصفها ذات دوافع سياسية.

وعقدت المحكمة جلستها بنفس السجن الذي يقضي فيه نافالني عقوبة بالسجن صادرة بحقه في وقت سابق.

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