محكمة روسية تقضي بسجن نافالني 19 عاما

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

موسكو - (د ب ا):

أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن لمدة 19 عاما بحق المعارض إليكسى نافالني.

ووجهت المحكمة اتهامات لنافالني بالتطرف، فى محاكمة حظيت بالانتقادات في مختلف أنحاء العالم بوصفها ذات دوافع سياسية.

وعقدت المحكمة جلستها بنفس السجن الذي يقضي فيه نافالني عقوبة بالسجن صادرة بحقه في وقت سابق.