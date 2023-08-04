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BBC

حريق يلتهم خيام عشر أسر إثيوبية في اليمن

05:30 م الجمعة 04 أغسطس 2023

أرشيفية

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صنعاء - (د ب أ):
التهم حريق خيام عشر أسر إثيوبية في محافظة مأرب شرقي اليمن، من دون وقوع ضحايا.
وقال سيف مثنى، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "حريقا اندلع في مخيم غصن بمديرية الوادي في محافظة مأرب، ما أدى إلى التهام خيام عشر أسر إثيوبية ".
وأضاف أن "الحادث تسبب باتلاف كامل مأوى العائلات الإثيوبية التي تسكن في خيام متقاربة".
وأشار إلى أن "الحادث الذي أتلف جميع ممتلكات الأسر، ناتج عن حريق في أسطوانة غاز".
ولفت مثنى إلى أن المتضررين هم مهاجرون إثيوبيون يسكنون في الخيام مع أسرهم منذ سنوات.
يشار إلى أن العديد من المهاجرين الأفارقة يقيمون في اليمن، ويعانون من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

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