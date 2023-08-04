إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في ولاية أمهرة

أديس أبابا- (د ب أ)

قرر مجلس الوزراء الإثيوبي، خلال دورته العادية الـ 23، إعلان حالة الطوارئ في ولاية أمهرة بشرق البلاد، والتي تشهد صراعا بين القوات الحكومية ومتمردين.

وقال المجلس إن حالة الطوارئ أصبحت ضرورة للسيطرة على الصراع المسلح وضمان السلام والأمن في المنطقة، بحسبما ما ذكرته اليوم الجمعة وكالة فانا الإثيوبية للأنباء.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة لطالما دعت القوى المسلحة في الولاية إلى اتباع الآليات القانونية والسلمية .

ووفقا للحكومة، شكلت القوى المسلحة تهديدا للأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

كانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية ألغت رحلات بين العاصمة أديس أبابا و إقليم أمهرة، في ظل تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة متمردة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوترات بين ميليشيا فانو المسلحة، التي انحازت مؤخرا لرئيس الوزراء آبي أحمد في حربه المستمرة منذ عامين، ضد المتمردين في منطقة تيجراي، تصاعدت منذ قررت الحكومة في أبريل الماضي، دمج جميع القوات الإقليمية الخاصة في الجيش الوطني أو قوات الشرطة. ورفضت ميليشيا فانو تسليم أسلحتها، مما أدى لاندلاع اشتباكات مع القوات الاتحادية.

وقال جيزاشيو مولونه، المتحدث باسم المنطقة، إنه لا توجد رحلات جوية إلى أمهرا منذ الأول من أغسطس الجاري، ولم يعلق متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية على طلبات للتعليق.