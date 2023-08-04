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BBC

بولندا: اعتقال مواطن بيلاروسي لاتهامه بالتجسس لصالح روسيا

02:17 م الجمعة 04 أغسطس 2023

ماريوز كامينسكي

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أ ش أ

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي الجمعة، أن بولندا أوقفت بيلاروسيا للاشتباه في أنه جزء من "شبكة تجسس روسية".

وقال كامينسكي على منصة ظ ، "شارك البيلاروسي ميخائيل أ. في استطلاع منشآت عسكرية وموانئ. كذلك، قام بأنشطة دعائية لحساب روسيا"، مضيفا أن المشتبه فيه هو الشخص الـسادس عشر الذي يلقى القبض عليه، على صلة بشبكة التجسس المفترضة.

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ماريوس كامينسكي بولندا التجسس روسيا

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