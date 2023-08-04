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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

10:49 ص الجمعة 04 أغسطس 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب محمود أبو سعن 18 عاماً من مسافة صفر وأصابته في رأسه، ما أدى إلى استشهاده.

وباستشهاد أبو سعن يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة منذ مطلع العام الجاري إلى 210، إضافة إلى إصابة الآلاف.

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