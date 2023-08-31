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انقلاب الجابون يدفع المستثمرين إلى تقييم اتفاق مبادلة ديون بقيمة 500 مليون دولار

11:35 م الخميس 31 أغسطس 2023

انقلاب الجابون

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ليبرفيل - (د ب أ):
تسبب انقلاب الجابون في إسراع المستثمرين بتقييم تداعياته على عقد لمبادلة ديون يهدف إلى تحسين البيئة والمجتمع والإدارة، والذي كان جذب دائنين إلى سوق السندات في البلاد المثقل بالمصاعب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
ويبلغ حجم الدين المعني 500 مليون دولار، وتمت مبادلة الديون بتدابير للحفاظ على الطبيعة، وأبرم الاتفاق "بانك أوف امريكا" قبل أسبوعين فقط.
وبموجب بنود الاتفاق، أعادت الجابون تمويل جزء من سنداتها وفقا لشروط أكثر ملاءمة مقابل التعهد بالحفاظ على منطقة بحرية محمية.
ومن الخصائص الرئيسية للمبادلة عقد تأمين يتعلق بالمخاطر السياسية من شركة "إنترناشونال ديفولبمنت فاينانس" بالولايات المتحدة، والتي يمكن أن يرجع إليها الدائنون في حالة التخلف عن الدفع، ويخضع ذلك للتحكيم.

سوق مصراوى

انقلاب الجابون مبادلة ديون

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