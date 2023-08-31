مجلس الأمن يصوت لتمديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان عام آخر

وكالات:

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، لصالح تمديد مهمة "اليونيفيل" المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر، بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

واعتمد مجلس الأمن النص الذي صاغته فرنسا بتصويت من 13 دولة لصالحه وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وتأجل التصويت الذي كان من المزمع إجراؤه يوم الأربعاء، بعد جدل بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول الصياغة المتعلقة بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.

وأبقت فرنسا في القرار على صياغة توضح أن "اليونيفيل يتعين عليها التنسيق مع الحكومة اللبنانية".

لكن في حل وسط مع الولايات المتحدة والإمارات، أعادت فرنسا إضافة نص من قرار المجلس في العام الماضي، بعد أن كانت حذفته، "يطالب جميع الأطراف بالسماح لقوات الأمم المتحدة بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس "قدرة أفراد اليونيفيل على تنفيذ مسؤولياتهم بدون أي قيود أمر ضروري".

وأضافت: "لدينا مخاوف مستمرة منذ وقت طويل تتعلق بأفعال بعض الجهات لتقييد حرية حركة المهمة".

وتابعت: "يشمل القرار الذي تمت الموافقة عليه اليوم صياغة تشدد بقوة على حرية اليونيفيل المطلقة في الحركة".