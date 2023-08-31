واشنطن تعلن بحث إمكانية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تبحث إمكانية ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان وصل أمس الأربعاء إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة اللبنانية بيروت آموس هوكشتين كبير مستشارى الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مستهل زيارة تستمر ليومين.

وأوضح هوكشتين، أن الزيارة هي الأولى له منذ نجاحه كموفد أمريكي خاص للوساطة بين لبنان وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في شهر أكتوبر الماضي.