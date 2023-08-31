إعلان

BBC

واشنطن تعلن بحث إمكانية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

08:18 م الخميس 31 أغسطس 2023

واشنطن تعلن بحث إمكانية ترسيم الحدود بين لبنان وإس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تبحث إمكانية ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان وصل أمس الأربعاء إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة اللبنانية بيروت آموس هوكشتين كبير مستشارى الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مستهل زيارة تستمر ليومين.

وأوضح هوكشتين، أن الزيارة هي الأولى له منذ نجاحه كموفد أمريكي خاص للوساطة بين لبنان وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في شهر أكتوبر الماضي.

سوق مصراوى

واشنطن الاحتلال الإسرائيلي ترسيم الحدود لبنان واسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجلس الأمن يصوت لتمديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان عام آخر
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

انخفاض طفيف والقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة