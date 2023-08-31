المعارضة في الجابون تطالب المجلس العسكري بالتحلي بالمسؤولية
وكالات
طالب تحالف المعارضة في الجابون، اليوم الخميس، المجلس العسكري بالتحلي بالمسؤولية ومواصلة العملية الانتخابية وإتمام إحصاء الأصوات بعد تحركه العسكري.
وفي وقت سابق من اليوم، رفض الاتحاد الأوروبي، الاستيلاء على السلطة بالجابون بالقوة ودعا جميع الأطراف لضبط النفس.
وقال الاتحاد الأوروبي أن الحل الوحيد في الجابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري.
من جانبه، أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، أنه سيتم عقد اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لبحث الأحداث الجارية في الجابون.
سوق مصراوى
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون والتخسيس بأسعار تبدأ من 25 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 208 جنيها.. أفضل لاب توب للعمل والدراسةتفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأتفاصيل
-
أحدث الاكسسوارات الرجالية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 13 جنيها.. أسعار الأدوات المدرسية لعام دراسي جديدتفاصيل
-
أحدث صيحات الأحذية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: