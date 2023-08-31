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BBC

المعارضة في الجابون تطالب المجلس العسكري بالتحلي بالمسؤولية

06:49 م الخميس 31 أغسطس 2023

قادة انقلاب الجابون

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وكالات

طالب تحالف المعارضة في الجابون، اليوم الخميس، المجلس العسكري بالتحلي بالمسؤولية ومواصلة العملية الانتخابية وإتمام إحصاء الأصوات بعد تحركه العسكري.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض الاتحاد الأوروبي، الاستيلاء على السلطة بالجابون بالقوة ودعا جميع الأطراف لضبط النفس.

وقال الاتحاد الأوروبي أن الحل الوحيد في الجابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري.

من جانبه، أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، أنه سيتم عقد اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لبحث الأحداث الجارية في الجابون.

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