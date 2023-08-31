اليونان تعلن احتجاز تجار بشر عقب اتهامات باستخدام يخت لنقل المهاجرين

أثينا - (د ب أ)

احتجزت قوات خفر السواحل اليونانية ثلاثة رجال بعد اشتباهها في استخدامهم يختا فاخرا لنقل 51 مهاجرًا من تركيا إلى منتجع جزيرة ميكونوس.

واحتجزت القوات اليونانية المهاجرين أمس الأربعاء، في الجزيرة الواقعة في بحر إيجه. ولدى استجوابهم، قدم المهاجرون معلومات عن المهربين المشتبه بهم و يخت "أورورا" البالغ طوله 27 مترا الذي كانوا يبحرون على متنه.

ونشرت قوات خفر السواحل أربعة زوارق دورية ومروحية وحددوا موقع اليخت الذي كان يرفع علم ولاية ديلاوير الأمريكية قبالة جزيرة باتموس.

وقالت إذاعة اليونان اليوم الخميس، إن قوات خفر السواحل احتجزت في غضون الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 300 مهاجر في بحر إيجه والبحر الأيوني.