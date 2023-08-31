تحديد موعد لقاء بوتين وأردوغان لمناقشة صفقة الحبوب

كتبت- سلمى سمير:

أفاد مصدران تركيان لوكالة "رويترز" للأنباء، الخميس، أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "في منتجع سوتشي الروسي، في الرابع من سبتمبر القادم، لمناقشة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المفترض أن يتم مناقشة إعادة النظر في عودة صفقة الحبوب الأوكرانية وتصدير المواد الغذائية بأمان عبر موانئ البحر الأسود دون استهداف الصواريخ الروسية للسفن المارة، إضافة إلى مناقشة تبعات الحرب في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين سابقًا عن اجتماع الرئيسين، أمس الأربعاء، دون تحديد موعدا لهذا اللقاء.

وأنهت روسيا العمل باتفاق الحبوب يوليو الماضي، بعد وساطة من تركيا وإشراف من الأمم المتحدة على الاتفاق الذي أبرم في عام 2022. ولاقى انسحاب روسيا من الاتفاق تنديد من دول الغرب متهمين إياها بالتسبب في خطر مجاعة عالمية خاصة للدول الأفريقية وهو الأمر الذي نفته روسيا قائلة إن بنود الاتفاق بشأن السماح بتصدير الصادرات الغذائية الروسية والأسمدة لم يتم الوفاء بها كما أن معظم الصادرات اتجهت نحو الدول الأوروبية.

وتحاول تركيا إقناع موسكو بالعودة للاتفاق الذي سمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب، إلا أن روسيا تطالب بالموافقة على شروطها في الاتفاق السابق كاملة.

