روسيا تُبدي استعدادًا لاستئناف صفقة الحبوب في حالة استيفاء شروطها

موسكو - (د ب أ)

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد نتائج محددة للمناقشة بشأن "اتفاق الحبوب"، وموسكو مستعدة لاستئنافها فورا بعد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين، إنه "لا توجد نتائج ملموسة لهذه المناقشة حتى الآن، لكن سيكون هناك بحث بشأن هذا الموضوع في موسكو، اليوم وفي المستقبل القريب، وعلى أعلى مستوى بالطبع".

وتابع أنه "من الصعب تحديد مدى فعاليتها، ولكني أكرر مجددا، كمورد مسؤول للحبوب، فإن روسيا تشارك في مثل هذه المناقشات".

وأكّد بيسكوف على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "موسكو مستعدة لاستئناف اتفاق الحبوب على الفور بمجرد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا".

ووصف بيسكوف تصريحات كييف بشأن علاقة روسيا بالمجاعة في أفريقيا بأنها "خاطئة وتشوه عمدا الحقيقة".

وأضاف بيسكوف أن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة وخاطئة، وأن هذا هو تشويه متعمد للواقع، أعني أن نقص الحبوب والعجز الغذائي في القارة الأفريقية، مرتبط بطريقة أو بأخرى ببلادنا، هذا ليس كذلك، وإنما على العكس".

وأوضح أن "روسيا تتخذ موقفا مسؤولا للغاية فيما يتعلق بتوريد المنتجات الغذائية إلى الدول الأفريقية".

وقال بيسكوف: "كما تعلمون، فيما يتعلق بمبادرة إرسال شحنات مجانية من الحبوب إلى أفقر البلدان في القارة الأفريقية، تم الإعلان عن ذلك في القمة /الروسية - الأفريقية الأخيرة."