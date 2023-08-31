ماذا كتبت زوجة رئيس الجابون المعزول في آخر منشور لها؟

(وكالات)

نشرت سيلفيا، زوجة رئيس الجابون، علي بونجو آخر تدوينة لها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي في الـ26 من أغسطس الجاري قبل أيام قليلة على الانقلاب العسكري في البلاد.

حملت تدوينتها الأخيرة صورتين لها أحدها مع زوجها خلال إدلائهما بصوتهما في الانتخابات الرئاسية حيث كان زوجها يسعى لولاية ثالثة، قائلة بتعليق: " تم التصويت.. وأنت؟ دعونا لا ننسى أبدًا كم نحن محظوظون لأننا نعيش في بلد يمنحنا الفرصة لاختيار مستقبلنا.. لا تدع الآخرين يقررون عنا.. اجعل صوتك مسموعاً!".

وظهر كبار الضباط بالجيش الجابوني على قناة "جابون 24"، أمس الأربعاء، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة وإنهاء النظام القائم، اعتراضًا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي تمت السبت الماضي.

وانتقد الضباط طريقة سير الانتخابات الأخيرة حيث اتهموها بالافتقار إلى النزاهة والمصداقية، كما وضعوا رئيس البلاد علي بونجو قيد الإقامة الجبرية.

وتم "إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة"، بحسب وكالة "رويترز"