لندن وواشنطن تدينان انقلاب الجابون

واشنطن - (د ب أ)

أدانت بريطانيا والولايات المتحدة الانقلاب في الجابون، على الرغم من أن البلدين أشارا إلى المخاوف المتعلقة بانعدام الشفافية المحيطة بالانتخابات.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "تدين المملكة المتحدة استيلاء الجيش غير الدستوري على السلطة في الجابون وتدعو إلى استعادة الحكومة الدستورية".

وأضافت: "نقر بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة ، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام، ونحث جميع الأطراف والمواطنين على الالتزام بالإجراءات القانونية والدستورية واتباعها لحل أي نزاعات انتخابية".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية على تعليقات الجانب البريطاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "ما زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو النقل غير الدستوري للسلطة. نحث المسؤولين على إطلاق سراح وضمان سلامة أعضاء الحكومة وعائلاتهم والحفاظ على الحكم المدني".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان ومعالجة مخاوفها سلميا من خلال الحوار بعد إعلان نتائج الانتخابات. كما نرصد بقلق انعدام الشفافية والتقارير عن المخالفات المحيطة بالانتخابات".

كان عسكريون في جيش الجابون أعلنوا صباح الأربعاء عبر شاشات التلفزيون إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة وحل مؤسسات الدولة. وقال أحد العسكريين على شاشة تلفزيون " جابون 24 " " لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي".

وأضاف أن ذلك يرجع إلى "نظام الحكم غير المسؤول الذي أسفر عن تدهور مستمر للتماسك الاجتماعي مما يخاطر بوقوع البلاد في الفوضى".