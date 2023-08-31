كوريا الجنوبية تدعو مواطنيها إلى مغادرة الجابون

سول -(د ب أ)

طلبت كوريا الجنوبية اليوم الخميس من مواطنيها في الجابون مغادرة البلاد بسبب مخاوف أمنية أعقاب وقوع انقلاب عسكري مؤخرا، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة الخارجية أصدرت مذكرة سفر تدعو فيها المواطنين الكوريين لإلغاء رحلاتهم إلى الجابون أو تأجيلها، ومغادرة البلاد إذا كانوا هناك بالفعل ما لم يكن ذلك لأسباب ملحة.

وأوضحت الوزارة أنها سوف تستمر في متابعة الوضع في الجابون، ودراسة اتخاذ إجراءات إضافية بشأن مذكرة السفر إذا لزم الأمر.