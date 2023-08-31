بعد انقلاب الجابون.. رئيس الكاميرون يعين مسؤولين جدد في القيادات العسكرية

ياوندي - (د ب أ)

عين الرئيس بول بيا، الذي يرأس الكاميرون منذ 1982، رؤساء إدارات جدد بما في ذلك في قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والمفتشية العامة لقوات الدرك، بحسب بيان نشر في صحيفة كاميرون تريبيون المملوكة للدولة.

كما جرى إعلان تعيينات في البحرية والأمانة العامة وغيرها من هياكل وزارة الدفاع، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

جدير بالذكر أن مجموعة أوراسيا قالت في مذكرة أمس الأربعاء، أن الكاميرون وتشاد بين الدول التي تواجه خطرا مرتفعا لحدوث انقلابات بعد استحواذ الجيوش مؤخرا على السلطة في دول من بينها الجابون والنيجر.

وتراجعت سندات الكاميرون الدولية لليوم الثاني اليوم الخميس. وتراجع الدين المستحق في 2032 بواقع 0.92 سنت أمام اليورو إلى 69.94 بحلول الساعة الـ9 صباحا في لندن بعد التراجع بواقع 1.4سنت أمس الأربعاء.