مقتل وإصابة 106 أشخاص جراء حريق في مبنى بأكبر مدن جنوب أفريقيا (فيديو)

(وكالات)

لقي 63 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات، في حريق اندلع في مبنى مكون من 5 طوابق، وسط مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في وقت مبكر من صباح الخميس، وذلك بحسب ما أعلنت الإدارة المحلية للمدينة.

وأفادت الإدارة في بيان لها أن عدد الإصابات وصل إلى 43 شخصًا بسبب الحريق الذي شب بمنطقة الأعمال التجارية المركزية بالمدينة الأكبر في جنوب أفريقيا.

#JoburgUpdates Firefighters , @CityofJoburgEMS are currently attending to a building on fire in the Joburg CBD corner Delvers and Alberts street .Ten people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical… pic.twitter.com/OZTrajIbAq