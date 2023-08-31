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BBC

مقتل وإصابة 106 أشخاص جراء حريق في مبنى بأكبر مدن جنوب أفريقيا (فيديو)

11:58 ص الخميس 31 أغسطس 2023

ارشيفية

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(وكالات)

لقي 63 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات، في حريق اندلع في مبنى مكون من 5 طوابق، وسط مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في وقت مبكر من صباح الخميس، وذلك بحسب ما أعلنت الإدارة المحلية للمدينة.

وأفادت الإدارة في بيان لها أن عدد الإصابات وصل إلى 43 شخصًا بسبب الحريق الذي شب بمنطقة الأعمال التجارية المركزية بالمدينة الأكبر في جنوب أفريقيا.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة في جنب أفريقيا، أن خدمات الطوارئ "استجابت بشكل فوري"، حيث عمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة، روبرت مولودزي، إن العديد من الأشخاص يعالجون في مكان الحادث، في حين جرى نقل بعضهم إلى مرافق الرعاية الصحية، وفقًا لبيان على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المبنى فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية. وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إطفاء وسيارات إسعاف خارج المبنى المطوق باللونين الأحمر والأبيض ونوافذه المحترقة.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق، وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة العامة.

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