مصرع 20 شخصًا وإصابة 42 إثر انلاع حريق داخل مبنى في جنوب إفريقيا
جوهانسبرج- (أ ش أ):
أعلن جهاز الطوارئ في مدينة "جوهانسبرج" بجنوب إفريقيا مصرع 20 شخصًا وإصابة 42 آخرين في حريق اندلع بمبنى مكون من 5 طوابق.
وقال "روبرت مولودزي" المتحدث باسم جهاز الطوارئ بالمدينة -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إنه فى هذه اللحظة بالتحديد، لقى نحو 20 شخصا مصرعهم، كما أصيب 23 آخرون، وذلك دون ذكر سبب الحادث.
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