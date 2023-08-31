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BBC

مصرع 20 شخصًا وإصابة 42 إثر انلاع حريق داخل مبنى في جنوب إفريقيا

09:30 ص الخميس 31 أغسطس 2023

الشرطة في جنوب إفريقيا-أرشيفية

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جوهانسبرج- (أ ش أ):

أعلن جهاز الطوارئ في مدينة "جوهانسبرج" بجنوب إفريقيا مصرع 20 شخصًا وإصابة 42 آخرين في حريق اندلع بمبنى مكون من 5 طوابق.

وقال "روبرت مولودزي" المتحدث باسم جهاز الطوارئ بالمدينة -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إنه فى هذه اللحظة بالتحديد، لقى نحو 20 شخصا مصرعهم، كما أصيب 23 آخرون، وذلك دون ذكر سبب الحادث.

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