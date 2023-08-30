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BBC

بعد توليه الحكم.. من هو بريس أنجيما قائد الانقلاب في الجابون؟

11:14 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

بريس أنجيما

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وكالات

بريس أوليجي أنجيما، نجم جديد برز اسمه، اليوم الأربعاء، مع تصاعد الأحداث في الجابون، حيث ظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني على شاشة التلفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من الصباح، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية رئاسية ثالثة.

نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي المتخصص بالتحقيقات بعض التفاصيل عن أنيجما، ومنها أنه، يعتبر أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الجيش الجابوني، كما أنّه تولى منصب قائد الحرس الجمهوري، منذ مارس عام 2020.

ويعتبر الحرس الجمهوري تشكيلة عسكرية مستقلة تابعة لجهاز الدرك، وتتولى حماية الشخصيات والمؤسسات العامة، وهي التشكيلة الأمنية الأقوى في الجابون.

وعندما وصل علي بونجو إلى السلطة، أصبح أنجيما ملحقاً عسكرياً في سفارة الجابون في المغرب ثم في السنغال، وبعد مرور عام على تدهور الحالة الصحية للرئيس علي بونجو، تم استدعاء أنجيما إلى الجابون.

وبعد 6 أشهر، تمت ترقيته ليتسلم قائد الحرس الجمهوري، ويمتلك عقارات عديدة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار.

وأعلن الانقلابيون أن رئيس الجابون علي بونجو "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونجو، الذي ظهر بعدها من خلال فيديو من مقر إقامته الجبرية مستغيثا بأصدقاء الجابون.

وقال بونجو في الفيديو، الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: "أنا علي بونجو أونديمبا، رئيس الجابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي".

يُذكر أن الرئيس بونجو يحكم الجابون منذ 2009، خلفاً لوالده الرئيس السابق عمر بونجو الذي حكم البلاد لـ40 عاما.

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بريس أوليجي أنجيما الجيش الجابوني قائد الحرس الجمهوري الجابون

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