قادة انقلاب الجابون يعلنون الجنرال برايس نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية

وكالات

أعلن قادة الانقلاب في الجابون اليوم الأربعاء، تولي الجنرال برايس نغيما قائدًا للمرحلة الانتقالية في البلاد.

عمل نغيما قائدا للحرس الجمهوري للرئيس علي بونجو منذ عامين، وكان رجل ثقة الرئيس الذي يوفر الحماية للقصر الرئاسي.

وبعد وصول علي بونجو إلى السلطة، تم تعيين بريس كلوثير أوليغوي نغيما ملحقا عسكريا في سفارة الجابون في المغرب ثم في السنغال، وبقي في هذه المسؤوليات لمدة حوالي 10 سنوات.

بعد مرور عام على حادث الجلطة الدماغية التي تعرض لها علي بونجو في المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2018، تم استدعاء العقيد بريس كلوثير أوليغي نغيما إلى الجابون ليعوض العقيد فريديريك بونجو، على رأس قسم الاستخبارات بالحرس الجمهوري.

وبعد ستة أشهر، تمت ترقية بريس كلوثير أوليجي نغيما مرة أخرى، ولكن هذه المرة على رأس الحرس الجمهوري، حيث حل محل الجنرال غريغوار كونا. وقام بتعزيز نظام الحماية الخاص بعلي بونجو،

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجابون، كان بريس كلوثير أوليغوي نغيما مسؤولاً عن تعزيز سلطة علي بونغو استعداداً لمجيء ابنه قبل أن يشارك في الانقلاب الذي وقع ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.