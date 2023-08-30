اتحاد المصريين بالسعودية يلتقي اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة

يوسف عفيفي

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه ولأول مرة يلتقي وفداً من الإتحاد باللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، بوجود الملحق العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض المستشار أحمد رجائي.

من جانبه، رحب المهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، بأعضاء الوفد الرسمي للاتحاد وكذلك بالمستشار العمالي المصري بالرياض، مشيداً بدور منظمات المجتمع المدني في رعاية العمال وضمان حقوقهم.

وأوضح الجريد، للحضور دور اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية في رعاية مصالح جميع العمال من جميع الجنسيات والدفاع عن حقوقهم وعن قضاياهم المقررة لهم نظاماً، وطبقاً للاتفاقيات والمعايير الدولية المصادق عليها من المملكة العربية السعودية، بالإضافة لما ورد من قواعد وتشكيل لجان ونظام العمل .

واختتم حنفي، أنه في نهاية اللقاء صدرت توصيات لتفعيلها فيما بعد من أهمها:

- فتح قنوات تواصل دائم بين اللجنة والاتحاد.

- عمل مذكرة تفاهم بين الجانبين.

- وضع آليات لحل مشاكل المصريين المقيمين بالمملكة.

- التنسيق لعمل زيارات بين الطرفين باستمرار.

- عمل أنشطة مشتركة.

- عمل تقارير تفصيلية عن أوضاع العمالة المصرية المقيمة بالمملكة وأكثر المشكلات الموجودة.

- دراسة التنسيق اللازم مع الجهات الحكومية.

- دراسة أوضاع العمالة المصرية داخل المملكة العربية السعودية ومتطلباتهم.

وأشار نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أنه تم تبادل الطرفين الدروع التذكارية، للجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة والاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع السعودية.