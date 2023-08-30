كوريا الجنوبية تهاجم إطلاق جارتها الشمالية صاروخًا باليستيا جديدا

وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إطلاق الولايات المتحدة قاذفة طويلة المدى إلى شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة ضد الشمال.

وتابعت كوريا الجنوبية، أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا وقمرا صناعيا للتجسس أمر خطير.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن الإطلاق حدث اليوم الأربعاء، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل، مثل مدى طيران الصاروخ.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يجري الجيش تحليلات حول نوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها.

من جانبها، قالت وسائل إعلام يابانية إن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخين كلاهما سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية.

ويعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي اليوم، الأول من نوعه منذ 37 يومًا من إطلاقها السابق لصاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي يوم 24 من الشهر الماضي.

واعتبرت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمثابة بروفة للغزو.

وفي وقت سابق، زار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، مقر البحرية الأمريكية مع ابنته، حيث دعا إلى تعزيز القوات البحرية، مؤكدا أن مياه البلاد مليئة "بخطر حرب نووية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، انتقد كيم التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الذين يجرون تدريبات بحرية مشتركة.