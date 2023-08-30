البيت الأبيض: أمريكا لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا
وكالات
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن أمريكا ما تزال غير مشجعة للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية.
وقال كيربي لوكالة "سبوتنيك"،: "ما زلنا لا نشجع أو نسهل الضربات داخل روسيا".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
وحاولت القوات الأوكرانية، الليلة الماضية، شن هجوم جماعي بطائرات دون طيار على المنطقة الفيدرالية الوسطى في روسيا، وتم تدمير طائرة دون طيار في منطقة روزسكي في مقاطعة موسكو.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مسيرة أخرى فوق بريانسك، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير طائرات دون طيار في مقاطعتي ريازان وكالوغا، وفي منطقة دزيرجينسكي سقطت طائرة دون طيار على خزان نفط فارغ.
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