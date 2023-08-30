الاتحاد الأوروبي يكشف مصير مجموعة فاجنر في أفريقيا بعد مقتل قائدها

وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإربعاء، إنه من المتوقع أن تظل مجموعة فاجنر عاملة في إفريقيا.

وأشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في حديثه للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو، إلى أنه على الرغم من مصرع زعيم المجموعة يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة، فإنه "متأكد من أنهم سيجدون بديلاً بسرعة".

وأضاف بوريل، أن مجموعة فاجنر ستظل عاملة في أفريقيا لأنها الجناح المسلح لروسيا، لافتًا "فاجنر سيستمرون في خدمة بوتين وسيفعلون ما يفعلونه في منطقة الساحل".

وكان الكرملين، قال اليوم الأربعاء، إن التحقيق في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، وتسعة آخرين، الأسبوع الماضي، يتضمن احتمال أن يكون الحادث قد وقع عمدا، وهو أول اعتراف صريح باحتمال اغتياله.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "من الواضح أنه يتم النظر في روايات مختلفة، بما في ذلك النسخة - كما تعلمون ما نتحدث عنه - دعنا نقول، فظائع متعمدة".

وردًا على سؤال عما إذا كانت المنظمة الدولية للطيران المدني ستحقق في الحادث، قال بيسكوف إن الظروف جعلت الأمر مختلفا، لكنه حذر من أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات رسمية بشأن ما حدث بالضبط.

وأضاف بيسكوف: "دعونا ننتظر نتائج تحقيقنا الروسي".