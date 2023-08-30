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الجزائر تضع خطة من 6 نقاط للخروج من أزمة النيجر

04:38 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

الجزائر تضع خطة من 6 نقاط للخروج من أزمة النيجر

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الجزائر - (بي بي سي)

اقترحت الجزائر خطة لحل الأزمة في النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس الدولة محمد بازوم.

وكشف وزير الخارجية أحمد عطاف عن 6 محاور اقترحها رئيس الجمهورية، وتتمثل أولا في تحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة الحل السياسي بشكل يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي للنيجر.

وتشرف سلطة مدنية خلال الفترة الانتقالية، وتتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر. مع وجود ضمانات كافية لكل الأطراف.

وأبدت الجزائر استعدادها للمشاركة في الإتصالات الداخلية والخارجية، خاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة.

وقالت إنها ستسعى أيضا إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل وحشد التمويلات لتنفيذ برامج تنموية لهذه المنطقة.

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