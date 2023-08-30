إعصار إيداليا يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية
واشنطن - (بي بي سي)
ضربت عاصفة قوية للتو اليابسة على الساحل الجنوبي الشرقي لأمريكا. وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب المياه إلى خمسة أمتار تقريبًا، ورياح مدمرة قد تهدد الحياة في منطقة بيج بيند في فلوريدا.
وأصدرت ولاية فلوريدا الأمريكية أوامر بإخلاء أكثر من عشرين مقاطعة مهددة بالفيضانات مع اقتراب وصول إعصار إيداليا إلى اليابسة في الساعات المقبلة. وطُلب من السكان الاحتماء في الملاجئ أو الأماكن البعيدة عن دائرة الخطر.
ومن المتوقع أن تزداد شدة الإعصار وتصل قوته إلى الدرجات القصوى خاصة أن مياه خليج المكسيك الساخنة تزيد من شدة الرياح.
وتحذر السطات من مخاطر ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق الساحلية وقد يسبب هذا كارثة للمنطقة. وقد يعرض السكان إلى خطر موت شديد.
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