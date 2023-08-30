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BBC

الكرملين: حادث تحطم طائرة قائد فاجنر ربما يكون مدبرًا

04:15 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

تحطم طائرة قائد فاجنر أرشيفية

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وكالات

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن التحقيق الذي يجري في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس مجموعة فاجنر العسكرية، يفجيني بريغوجين و9 آخرين الأسبوع الماضي يأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الأمر مدبرًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء في بيان: "من المؤكد أن روايات مختلفة تؤخذ في الاعتبار، من بينها رواية، تعرفون ما نتحدث عنه، لنقل عمل مدبر".

أكدت السلطات الروسية الأحد رسميًا مصرع رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يفجيني بريغوجين خلال حادث تحطم طائرة وقع شمال موسكو في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأعلنت اللجنة أنها حددت هوية جميع الضحايا العشرة الذين لقوا حتفهم في الحادث وأن بريغوجين من بين هؤلاء.

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تحطم طائرة قائد فاجنر الكرملين دميتري بيسكوف مصرع رئيس مجموعة فاجنر

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