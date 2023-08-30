المجلس العسكري في النيجر يلغي جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا

وكالات

أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، حسبما ذكرت "العربية".

كما أعلن إلغاء حظر التجول المفروض منذ 27 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وكانت الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة قتالية ضد الجهاديين في هذه المنطقة التي تعاني انعدام الاستقرار والهجمات.