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BBC

المجلس العسكري في النيجر يلغي جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا

03:06 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

العسكريون في النيجر

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وكالات

أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، حسبما ذكرت "العربية".

كما أعلن إلغاء حظر التجول المفروض منذ 27 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وكانت الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة قتالية ضد الجهاديين في هذه المنطقة التي تعاني انعدام الاستقرار والهجمات.

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