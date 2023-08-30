أول ظهور له بعد الانقلاب.. رئيس الجابون يدعو مواطنيه للتظاهر

وكالات

قال رئيس الجابون علي بونجو، اليوم الأربعاء في أول ظهور له بعد الانقلاب ضده الذي نفذه قادة عسكريون صباح اليوم، إنه تحت الإقامة الجبرية.

ودعا بونجو، في أول ظهور له، المواطنين في الجابون، إلى التظاهر رفضًا للانقلاب العسكري.

ويظهر رئيس الجابون، في مقطع فيديو متداول على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) يبدو أنه مصور داخل مكتبه في قصر الرئاسة، ويقول إنه لا يعلم شيء عن زوجته أو أبنائه.

https://twitter.com/congorassurecd/status/1696853624972869874

وأفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الجابون علي بونجو، قيد الإقامة الجبرية.

ونقلت الوكالة الفرنسية، عن بيان لقادة الانقلاب في الجابون بث عبر التلفزيون الرسمي في الجابون، قوله، إنه تم اعتقال نجل الرئيس علي بونجو، ووضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية.

أعلن العسكريون في الجابون، اليوم الأربعاء، عن اعتقال عددًا من أعضاء حكومة الرئيس علي بونجو، وذلك بعد الإطاحة به صباح اليوم.

هذا وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.

قال الضباط ومنهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.