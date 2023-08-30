العسكريون في الجابون يعتقلون عددًا من أعضاء الحكومة

وكالات

أعلن العسكريون في الجابون، اليوم الأربعاء، عن اعتقال عددًا من أعضاء حكومة الرئيس علي بونجو، وذلك بعد الإطاحة به صباح اليوم.

وأفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الجابون علي بونجو، قيد الإقامة الجبرية.

ونقلت الوكالة الفرنسية، عن بيان لقادة الانقلاب في الجابون بث عبر التلفزيون الرسمي في الجابون، قوله، إنه تم اعتقال نجل الرئيس علي بونجو، ووضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية.

هذا وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.

قال الضباط ومنهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.