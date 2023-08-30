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BBC

وضع رئيس الجابون قيد الإقامة الجبرية

01:14 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

الرئيس الجابوني علي بونجو

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وكالات

أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الجابون علي بونجو، قيد الإقامة الجبرية.

ونقلت الوكالة الفرنسية، عن بيان لقادة الانقلاب في الجابون بث عبر التلفزيون الرسمي في الجابون، قوله، إنه تم اعتقال نجل الرئيس علي بونجو، ووضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية.

هذا وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.

قال الضباط ومنهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

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