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البرلمان الأوروبي: الانقلابات في أفريقيا تهدد مصالح الاتحاد

12:47 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

البرلمان الأوروبي

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وكالات

قال البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تعليقًا على الانقلاب العسكري في الجابون الذي أطاح بالرئيس علي بونجو، اليوم، إن سلسلة الانقلابات في أفريقيا تهدد مصالح الاتحاد والقيم الأوروبية، حسبما ذكرت "العربية".

هذا وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.

قال الضباط ومنهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

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البرلمان الأوروبي الانقلابات في أفريقيا الانقلاب العسكري في الجابون

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