الجابون تغلق حدودها بعد انقلاب عسكري
ليبرفيل - (بي بي سي)
أغلقت الجابون حدودها حتى إشعار آخر بعد إعلان عدد من ضباط الجيش في بيان متلفز عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والاستيلاء على السلطة وحل مؤسسات الدولة.
وسمع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأوضح قادة الانقلاب أنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية.
وألغى الضباط نتائج الانتخابات التي جرت يوم السبت بعد ساعة واحدة فقط من إعلانها. وقالوا إن حدود الجابون مغلقة وإنهم يحظون بدعم القوات المسلحة.
وقالت هيئة الانتخابات إن بونجو قد فاز بأقل من ثلثي الأصوات في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها مزورة. وستؤدي الإطاحة به إلى إنهاء قبضة عائلة بونجو على السلطة التي استمرت 56 عامًا. والجابون عضو في مجموعة منتجي النفط أوبك.
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