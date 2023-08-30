إعلان

BBC

الجابون تغلق حدودها بعد انقلاب عسكري

12:38 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

الجابون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

ليبرفيل - (بي بي سي)

أغلقت الجابون حدودها حتى إشعار آخر بعد إعلان عدد من ضباط الجيش في بيان متلفز عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والاستيلاء على السلطة وحل مؤسسات الدولة.

وسمع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأوضح قادة الانقلاب أنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية.

وألغى الضباط نتائج الانتخابات التي جرت يوم السبت بعد ساعة واحدة فقط من إعلانها. وقالوا إن حدود الجابون مغلقة وإنهم يحظون بدعم القوات المسلحة.

وقالت هيئة الانتخابات إن بونجو قد فاز بأقل من ثلثي الأصوات في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها مزورة. وستؤدي الإطاحة به إلى إنهاء قبضة عائلة بونجو على السلطة التي استمرت 56 عامًا. والجابون عضو في مجموعة منتجي النفط أوبك.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

الجابون انقلاب الجابون أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد الإطاحة به.. مصير رئيس الجابون غير معروف
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market