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BBC

بعد الاستيلاء على السلطة.. الصين تدعو إلى ضمان الأمن الشخصي لرئيس الجابون

12:31 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

الجابون

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وكالات

دعت الصين الأطراف المعنية في الجابون إلى "ضمان أمن" الرئيس علي بونجو، في أعقاب الانقلاب العسكري في هذه الدولة الغنية بالنفط الواقعة في وسط أفريقيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية وانغ ون بين للصحافيين: "تتابع الصين عن كثب تطورات الوضع في الجابون وتدعو الأطراف المعنية إلى التحرك بما فيه مصلحة الشعب الجابوني. واستتباب النظام فورا وضمان الأمن الشخصي لعلي بونجو".

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.

قال الضباط ومنهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

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الجابون الصين مصلحة الشعب الجابوني

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