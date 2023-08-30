فرنسا: تتابع الوضع في الجابون عن كثب

وكالات

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأربعاء إن بلادها تتابع الموقف في الجابون عن كثب، وذلك خلال إلقائها لخطاب أمام مؤتمر السفراء المنعقد منذ الاثنين في باريس. ولم تقدم المسؤولة الفرنسية أي تفاصيل أخرى بشأن هذه التطورات.

هذا وأعلنت شركة التعدين الفرنسية "إراميت"، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنغنيز في الجابون، الأربعاء أنها علقت كافة عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل في البلاد. وانخفض سهم الشركة بنحو خمسة بالمئة في أعقاب هذا الإعلان. وقال متحدث باسم الشركة: "بدءا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات كوميلوج وستراغ، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الجابون، وقال إنه إذا تأكد وقوع انقلاب هناك فذلك سيأتي بالمزيد من الاضطرابات للمنطقة، واصفًا ما يحدث في غرب أفريقيا بأنه يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.

قال الضباط ومنهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.