شركة تعدين فرنسية تعلق كافة عملياتها في الجابون

ليبرفيل - (ا ف ب)

أعلنت شركة التعدين الفرنسية "إراميت"، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنغنيز في الجابون، الأربعاء أنها علقت كافة عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل في البلاد. وانخفض سهم الشركة بنحو خمسة بالمئة في أعقاب هذا الإعلان. وقال متحدث باسم الشركة: "بدءا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات كوميلوج وستراغ، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".

وكوميلوج هي وحدة للتنقيب عن المنغنيز وتملك إراميت حصة أغلبية فيها، وستراغ هي وحدة للنقل عبر السكك الحديدية. وانخفض سهم إراميت 4,7 بالمئة إلى 72,95 يورو بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش.

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.

قال الضباط ومنهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.