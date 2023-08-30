انقلاب عسكري في الجابون عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية

(وكالات)

أعلن ضباط كبار بالجيش الجابوني خلال ظهورهم على قناة "جابون 24"، الأربعاء، استيلاءهم على السلطة وإنهاء النظام القائم، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال الضباط إن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة"، مؤكدين أنهم "يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الجابون".

وتم "إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة"، بحسب وكالة "رويترز".

وسمع دوي إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل، عاصمة الجابون، وفقا لـ "فرانس برس".

وفاز رئيس الجابون، علي بونجو، الأربعاء، بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لـ"رويترز".

وقال مركز الانتخابات في الجابون، الأربعاء، إن بونجو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 في المئة من الأصوات.

وجاء ذلك بعد انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.

ولدى إعلان النتيجة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال رئيس مركز الانتخابات، ميشيل ستيفان بوندا، إن ألبرت أوندو أوسا، منافس بونجو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77 في المئة.

ورفض فريق بونجو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.

وسعى بونجو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة منذ 56 عاما على السلطة بينما دفعت المعارضة باتجاه التغيير في الدولة الغنية بالنفط في وسط أفريقيا، والفقيرة رغم ذلك، وفقا لـ"رويترز".

وسادت مخاوف إزاء شفافية العملية الانتخابية في الجابون في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات.