تقرير: عسكريون في الجيش يعلنون الاستيلاء على السلطة في الجابون وحل المؤسسات

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ليبرفيل-( د ب أ):

أعلن عسكريون في الجيش بدولة الجابون عبر شاشات التلفزيون إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وفقا لموقع "أفريكا نيوز" صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بولاية رئاسية ثالثة.