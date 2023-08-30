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BBC

تقرير: عسكريون في الجيش يعلنون الاستيلاء على السلطة في الجابون وحل المؤسسات

08:02 ص الأربعاء 30 أغسطس 2023

الرئيس علي بونجو

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ليبرفيل-( د ب أ):

أعلن عسكريون في الجيش بدولة الجابون عبر شاشات التلفزيون إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وفقا لموقع "أفريكا نيوز" صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بولاية رئاسية ثالثة.

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الرئيس علي بونجو سكريون في الجيش لاستيلاء على السلطة

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